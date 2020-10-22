كشف الملحن أحمد زعيم، عن تفاصيل اغنية الفنانة راغب علامة الجديد "تعاليلي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وأعلن زعيم عن الأغنية قائلاً:"كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:جان ماري رياشي. يذكر ان آخر أعمال زعيم اللحنية، كانت من خلال أغنية "اختراع" للفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي، التي طرحت خلال أغسطس الماضي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 24 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد حسن راؤول، توزيع:وسام عبد المنعم. "اختراع" للفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي، التي طرحت خلال أغسطس الماضي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 24 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد حسن راؤول، توزيع:وسام عبد المنعم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملحن أحمد زعيم يكشف تفاصيل أغنية راغب علامة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.