تراند اليوم : هكذا روج معز مسعود لفيلمه الجديد ” أميرة “

روج المنتج الفني معز مسعود، لفيلمه الجديد “أميرة” مع المنتج محمد حفظي، والمخرج محمد دياب.

ونشر “مسعود”، عدة صور له مع حفظي من كواليس تصوير العمل، وذلك عبر حسابه على “إنستجرام”، معلقا: “فيلم (أميرة) قصة إنسانية مؤثرة وهامة مع شركاء النجاح وأصدقائي الأعزاء محمد حفظي ومحمد دياب.. سعيد بالترقب العالمي لفيلمنا القادم وبدخوله المراحل الأخيرة من المونتاج”.

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فيلم “أميرة” بطولة صبا مبارك وعلي سليمان، وتأليف وإخراج محمد دياب ومن إنتاج شركة “فيلم كلينك” وشركة “أكاميديا بيكتشرز” الإماراتية بالاشتراك مع شركة “الاستوديو” الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، كما يشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم “عمر” الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014 وأميرة دياب.

وكان معز مسعود ومحمد حفظي تعاونا سابقا في عدة أعمال أهمها فيلم “اشتباك” الذي افتتح قسم “نظرة ما” في مهرجان “كان” السينمائي، ومسلسل “السهام المارقة” الذي عُرض خلال شهر رمضان 2018، وحقق نجاحا كبيرا.