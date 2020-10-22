تراند اليوم : بالصور.. لقطات مذهلة لنانسي عجرم تستقبل الخريف وسط الطبيعة

تمضي الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ خلال اليوم وقتاً بين ربوع الطبيعة التي بدأت تبرز معالم فصل الخريف على أشجارها. ونقلت نانسي أجواء العطلة بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: “يوم في الطبيعة الجميلة في لبنان”.

وأطلّت نانسي في الصورة بتي شيرت بيضاء وبنطال عليه طبعة الجيش وبألوان فاتحة خلفها أشجار الطبيعة وأوراق الخريف الملونة.

وجاءت إطلالة نانسي بسيطة جداً وعبر المتابعون عن فخرهم ومحبتهم بنجمتهم وجمالها في الطبيعة رغم إطلالتها البسيطة من دون مبالغة في الأكسسوارات وارتداء الماركات.