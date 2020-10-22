تراند اليوم : ملايين .. تعرف على إيرادات الأفلام بدور العرض

في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شهدت دور العرض مؤخرا طرح بعض الأفلام السينمائية.

في السطور التالية نستعرض إيرادات تلك الأفلام منذ عرضها وحتى الآن.

الخطة العايمة

حقق الفيلم بعد أسبوعين من العرض إيرادات بلغت 4,774,724 جنيه.

“الخطة العايمة” بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

زنزانة 7

حقق الفيلم نحو 6,648,798 جنيها بعد 5 أسابيع من طرحه بدور العرض.

“زنزانة 7” بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

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حقق الفيلم نحو 12,354,953 جنيها بعد 9 أسابيع من عرضه.

فيلم “توأم روحي” من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن

تدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

الغسالة

حقق الفيلم نحو 14,843,178 جنيها بعد 12 أسبوعا من عرضه.

فيلم “الغسالة” من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد وإخراج عصام عبد الحميد.

في إطار كوميدي خيالي، تدور الأحداث حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.