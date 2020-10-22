شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم ينجو من الموت بأعجوبة بعد حادث سير في كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد كريم، أنه نجا بأعجوبة من حادث سير بسيارته أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في ولاية كاليفورنيا، حيث كان على طريق جبلى يضم اتجاهين، حيث قال كريم عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيء جبلي واتجاهين، أنا فى المستشفى دلوقتى ادعولى ربنا يشفينى ويقومنى من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجانى بعد ما شوفت الموت بعنيا.. دعواتكم"

السيارة من الداخل Advertisements

سيارة محمد كريم بعد الحادث محمد كريم كان قد احتفل بانتصارات أكتوبر على طريقته الخاصة، حيث هنأ جمهوره بمناسبة نصر أكتوبر، من خلال حساباته علي مواقع التواصل التواصل، ونشر عدد من الصور من فيلم يوم الكرامة الذي شارك في بطولته في بدايه مشواره الفني، ووجه كريم حديثه لجمهوره قائلا:"كل سنة ومصر والمصريين دايمًا بخير بمناسبة نصر ٦ أكتوبر المجيد..كان لي الشرف أن أول فيلم سينمائي عملته كان فيلم كبير بيحكي عن بطولة من بطولات البحرية المصرية وهو فيلم يوم الكرامة وفخور إني جسدت فيه شخصية الضابط سيد عبد المجيد ضابط تسليح لانش ٥٠٤ اللي قام بتدمير المدمرة إيلات مع باقي لانشات البحرية المصرية".

سيارة محمد كريم

مكان الحادث

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