شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان ساراندون: المغنية "شير" سرقت دوري في فيلم The Witches of Eastwick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون، عن أن النجمة العالمية شير سرقت دورها في الفيلم الكلاسيكي The Witches of Eastwick عام 1987، وذلك بسبب "ارتباط سابق" مع المنتج جون بيترز، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولعبت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون معلمة مدرسة dowdy Jane Spofford في الفيلم الكلاسيكي The Witches of Eastwick.، إلا أنها كشفت خلال حفل جمع تبرعات لمشروع "Project Angel Food" أقيم في لوس أنجلوس يوم السبت، أنها كانت في الأصل ستلعب دورًا مختلفًا تمامًا في فيلم الخيال الكوميدي الذي أخرجه جورج ميلر.



أبطال فيلم فيلم The Witches of Eastwick

وأشارت الممثلة المخضرمة إلى الشخصية الجريئة والمثيرة لألكسندرا ميدفورد، التي لعبت دورها في النهاية المغنية: "لقد تم اختياري في البداية في دور شير"، ومع ذلك، قالت ساراندون، التي عاشت في روما في ذلك الوقت، إنها "لم تكتشف ذلك حتى وصلت إلى لوس أنجلوس، أنني انتقلت بالفعل إلى مكان مختلف."

وتابعت :"كان علي أن أتعلم فجأة العزف على التشيلو ، ولم أعزف على أي آلة موسيقية في حياتي. قالوا إنهم سيقاضونني إذا غادرت، لذلك لم يكن لدي الكثير من الخيارات!"، لافتة إلى أن شير شقت طريقها في هذا الجزء".

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فيلم The Witches of Eastwick

وفيلم The Witches of Eastwick (السحرة من إيستويك) هو فيلم كوميدي خيالي أمريكي انتج عام 1987 من إخراج جورج ميلر وبطولة جاك نيكلسون في دور داريل فان هورن ، جنبًا إلى جنب مع شير وميشيل فايفر وسوزان ساراندون في دور الساحرات، والفيلم مأخوذ عن رواية جون أبدايك عام 1984 التي تحمل الاسم نفسه.