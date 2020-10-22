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شكرا لقرائتكم خبر عن شيكالاستيك.. كليب جديد يجمع حسن أبو الروس مع المدفعجية وأمير عيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أمير عيد عضو فريق كايروكى، مع فرقة المدفعجية، والفنان حسن أبو الروس في أغنية جديدة تحمل اسم، "شيكالاستيك"، حيث سيتم طرحها بطريقة الـ "فيديو كليب"، والذى يعتمد على الكوميدية والجرافيك بشكل ممزوج مع الرقص وخفة الدم.
حسن أبو الروس حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل "بـ 100 وش" خلال السباق الرمضاني الماضى، بمشاركة النجوم نيللي كريم وآسر ياسين، فيما لفتت المدفعجية الأنظار بغنائها تتر المسلسل عبر أغنية "مليونير".
أمير عيد
جانب من الأغنية
حسن ابو الروس
وكشف أبو الروس أن كلمة "شيكالاستيك" يرددها لوصف أي شئ أو تصرف مبهج ومفرح، مثل أسلوب كلام مضحك أو طريقة ملابس مميزة أو حتى عند الهروب من الواقع، مشيرا إلى أنه عرض فكرة الأغنية على فرقة المدفعجية وتم تطويرها عبر ورشة عمل، وشارك في كتابتها إسلام شيندي وكنكة، وتولى التوزيع ديزل، وتم عرضها على أمير عيد الذي تحمس للمشاركة فيها.
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