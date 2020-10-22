شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة تطالب بإعادة برامج الحيوانات لتوعية المواطن بالتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة رغدة، أنها كانت تختلط بالحيوانات في أوروبا، وقالت: المجتمعات الأوروبية لديها وعي كبير بحقوق الحيوان، ومشاكل كتير حصلت في مصر السنوات اللي فاتت، وتسميم القطط في أندية كبيرة، ويشيلوا القطط في شوال ويرموهم في الصحراء، أو اغتيال الحيوانات في بعض المناطق".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "فين دلوقتي برنامج عالم البحار أو عالم الحيوان؟ إيه المشكلة لما القنوات تتكاتف علشان تقدم محتوى خاص بالحيوان، أو على الأقل كل يوم فقرة بسيطة تتكلم عن الحيوانات ولطفها وإحساسها، ده اقتراح، وكان في أناشيد في المدرسة زمان عن الرفق بالحيوان، وفي حصص الرسم".

وقال: "أنا في ثعلب 6 شهور قعد عندي وكنت فاكراه كلب وكان لطيف جدًا جدًا، وكان عندي كمان حمار وكان لطيف في كل شيء، وبالمناسبة السوشيال ميديا كشفت أسوأ ما فينا وأحلى ما في الحيوانات".