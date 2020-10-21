اشتعال حرب خفية بين الأختين حديد وكيم كارداشيان.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - دخلت الشقيقتان جيجي وبيلا حديد في خلاف مع نجمة الواقع وسيدة المجتمع كيم كارداشيان بسبب "خلافات سياسية".

وفقًا للتقارير، فإن نجمة تليفزيون الواقع تعارض الأختين حديد بعد تناول تقارير علاقة كيم بدعم أرمينيا في صراعها مع أذربيجان.

سرب مصدر الحالة المتأزمة بين الجميع إلى ذا صن، قائلًا: "بيلا وجيجي نشرتا معلومات عن أرمينيا في نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة أكبر لرفع مستوى الوعي حول الصراع المستمر مع أذربيجان".

وقال أحد المطلعين: "لقد حصلت الفتيات على رد فعل عنيف على الإنترنت، لذا قاما بحذف تلك المنشورات"، مضيفًا أن كيم تتواصل معهما بعد أن اكتشفت أنهما يقفان في جانب أذربيجان.

وأوضح المصدر ذاته، "قامت كيم بإرسال رسالة نصية إلى كليهما، وتواصلت معهما في محاولة لإبلاغهما بالنزاع لأنها كانت ترفع الوعي بقضية أرمينيا، لكن بيلا وجيجي لم يتقبلا ذلك جيدًا وانزعجتا. كا دفع كل من بيلا وجيجي بإلغاء متابعة كيم بعد ذلك بوقت قصير.