بالصور – كاميرات الباباراتزي ترصد فهرية أفجين برفقة ابنها كاران

متابعة بتجـــــــــــــرد: التقطت عدسات المصورين الممثلة التركية فهرية أفجين في أحد مراكز التسوّق برفقة ابنها كاران. وعندما اقتربت منها الصحافة ردّت على أسئلتهم قائلة: “أمضيت وقت الفراغ مع ابني كاران”.

وعن احتمال عودتها للشاشة قريباً، قالت إنّ “هناك اجتماعات تعقد، ولكن لا يوجد مشروع حتى الآن”، مضيفة: “لو وجد شيء سأحدثكم عنه”.

أما عن إطلالة زوجها بوراك أوزجفيت الجديدة بالشعر القصير، أكدت أنّ الشعر القصير يليق ببوراك أكثر.

وعندما اقتربت الصحافة من طفلها كاران، قالت إنّه لا يزال صغيراً، ولا يمكنه الحديث مع الصحافة.