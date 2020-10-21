باسم المحبّة والإنسان.. عبير نعمة تُقدّم “موسيقى العالم إلى دلمون”

متابعة بتجــــــــــــــرد: تستعدّ الفنّانة عبير نعمة للمُشاركة في فاعليات مهرجان البحرين الدوليّ للموسيقى بنسخته التاسعة والعشرين من خلال حفل فنيّ يحمل عنوان “موسيقى العالم إلى دلمون”.

وتنطلق فاعليّات هذا المهرجان، الذي تُنظّمه هيئة البحرين للثقافة والآثار” ويمتدّ من 22 الشهر الجاري إلى 31 منه، مع حفل نعمة الثامنة من مساء غد الخميس في متحف موقع قلعة البحرين.

وتُقدّم نعمة من خلال هذا الحفل كلّ ما تحمله الموسيقى من حكايا وتراث وتاريخ، حيث تلتقي موسيقى الوطن العربيّ والعالم في انطلاقة هذا المهرجان.

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وعن هذه المُشاركة قالت عبير نعمة: “إنّ العام 2020 هو عام صعب جداً علينا جميعاً. لذا، نحن بأمسّ الحاجة للموسيقى والجمال والفنون. ففي هذه الظروف الاستثنائيّة التي نعيشها، تبقى الموسيقى اللغة الإيجابيّة التي تحمل كلّ عناصر اللقاء واللغة التي تربطنا ببعضنا البعض لأنّها أبعد من الكلام ومن التكنولوجيا”، مضيفة: “باسم المحبّة والجمال والإنسان، ومن البحرين هذا الوطن العريق الذي يحتفل بالماضي ويبني المُستقبل، يُشرّفني افتتاح مهرجان البحرين الدوليّ للموسيقى من قلعة البحرين المُدرجة على لائحة التراث العالميّ. سأغنّي خلال الحفل التراث غير الماديّ من مناطق مُختلفة من العالم، وستلتقي موسيقى العالم العربيّ والغرب في قلعة تاريخيّة تُجسّد قصّة حضارات مرّت منذ خمسة آلاف عام”.

وختمت نعمة: “أعجز عن وصف فرحتي كوني أغنّي في البحرين بعد كلّ هذه الفترة، ولكلّ الأحبّاء أقول: سنلتقي بالموسيقى”.

يذكر أنّ جدول المهرجان لهذا العام يضمّ أمسيات وحفلات موسيقيّة من مُختلف البلدان حول العالم، وهي ستُبثّ مُباشرة عبر الموجتين الإذاعيّتين (FM 98.4) و(FM 95)، كما سيتسنّى للجمهور مُشاهدة حفلات المهرجان من السيّارات فقط، على أن يتمّ الإستماع من مذياع السيّارة على التردّد الإذاعيّ (98.4 FM) . وستُنقل الحفلات على قناة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومن خلال موقع “Culture Bah” في “يوتيوب”، وسيتمّ تسجيلها كافّة لبثّها في مرحلة لاحقة عبر تلفزيون البحرين.