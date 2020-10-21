خلال ساعات.. تامر حسني يطرح “فجأه إفترقنا” من ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجــــــــــــرد: يطرح النجم المصري تامر حسني ثاني أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي” بعنوان “فجأه إفترقنا” وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأعلن تامر حسني عن إصدار الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” حيث قال: “غداً إن شاء الله إصدار أغنيه جديده بعنوان ((فجأه إفترقنا))”.

أغنية “فجأة إفترقنا” كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ يحيى يوسف، ماستر چلال حمداوي وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة “روتانا” في مصر.

وكان نجم الجيل قد طرح منذ أيام أغنية “مبطلناش احساس” من ألبوم “خليك فولاذي” وحققت أكثر من 11.5 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

نفيد بالذكر أن تامر حسني بدأ بإصدار أغاني ألبومه مع أغنية “اختراع” التي شاركه فيها الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.