فيديو.. تامر حسني يكشف موعد طرح "فجأة افترقنا" من ألبوم "خليك فولاذي"

أعلن المغني المصري تامر حسني، الأربعاء، طرح أغنية جديدة بعنوان "فجأة افترقنا" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، الخميس.

ونشر حسني مقطعاً للإعلان عن الأغنية عبر حسابه في موقع "أنستقرام" وأرفقه بتعليق: "غدًا إن شاء الله إصدار أغنية جديدة بعنوان (فجأة افترقنا) كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، وإشراف عام سعيد إمام".





وطرح النجم المصري قبل أيام أغنية "مبطلناش إحساس" وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس.