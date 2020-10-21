الخليج 365الخميس 2020/10/22 01:08 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن المغني المصري تامر حسني، الأربعاء، طرح أغنية جديدة بعنوان "فجأة افترقنا" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، الخميس.
ونشر حسني مقطعاً للإعلان عن الأغنية عبر حسابه في موقع "أنستقرام" وأرفقه بتعليق: "غدًا إن شاء الله إصدار أغنية جديدة بعنوان (فجأة افترقنا) كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، وإشراف عام سعيد إمام".
وطرح النجم المصري قبل أيام أغنية "مبطلناش إحساس" وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تامر حسني يكشف موعد طرح "فجأة افترقنا" من ألبوم "خليك فولاذي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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