أكبر مهرجان سينمائي آسيوي يتحدى كورونا.. أفلام أقل بلا نجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق مهرجان بوسان الدولي للسينما في كوريا الجنوبية، الأربعاء، من دون سجادة حمراء ولا حفلة افتتاح ولا نجوم أجانب ولا سهرة ختامية.

برنامج النسخة الجديدة من المهرجان يضم نحو ثلثي العدد المعتاد من الأفلام، لكنّ التمكن من إقامة هذه الدورة الخامسة والعشرين في ظل جائحة كورونا يُعتبَر في ذاته إنجازاً لأكبر حدث سينمائي في آسيا.

في أماكن أخرى من العالم، أجبر فيروس كورونا المستجد عدداً من الأنشطة على الهجرة إلى العالم الافتراضي، في حال لم تكن ألغيت كلياً، ومنها مثلاً مهرجان كان.

أفلام كان

وفي بادرة تضامن، سيعرض مهرجان بوسان الدولي عشرات الأفلام التي أطلق عليها عنوان "كان 2020"، وهي أعمال كانت مدرجة قي القائمة الرسمية للمهرجان الفرنسي ولكن تعذّر عرضها لأن المهرجان لم يُقَم خلال الربيع.

ودرجت بوسان على استقبال عدد كبير من نجوم السينما والعاملين في مجال الفن السابع وهواة الشاشة الكبيرة، يفدون إلى هذه المدنية الساحلية في جنوب كوريا الجنوبية لحضور المهرجان الذي يستمر 10 أيام.

وكان ينبغي أن يكون العيد عيدين هذه السنة، أولهما الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لولادة المهرجان، والثاني الاستفادة من الفرصة للاحتفال في الوقت نفسه بالفوز الذي حققه فيلم "باراسايت" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو في جوائز الأوسكار الأخيرة، لكن المخاطر الصحية أفسدت الفرحة المزدوجة، ولن يقام تالياً احتفال افتتاحي، ولن تُمَدّ السجادة الحمراء ليستعرض النجوم الضيوف عليها أمام العدسات، ولا ستقام حفلات وأنشطة للجمهور.

190 فيلما

أما البرمجة، فتأثرت خفضاً لعدد العروض بنسبة 80%، إذ يكتفي المهرجان هذه السنة بحوالي 190 فيلماً يعرض كل منها مرة واحدة، بينما درج المهرجان في دوراته السابقة على إدراج 300 فيلم ضمن برنامج يعرض كلّ منها أكثر من مرة.

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ولن يُسمح بأن يحضر العروض في الصالات سوى ربع عدد الجمهور الذي يمكنها أصلاً أن تستوعبه، وسيكون وضع الكمامة إلزامياً.

وقال مدير البرمجة في المهرجان نام دونغ تشول: "نبذل قصارى جهدنا لتوفير كل ما هو أساسي، ونحرص في الوقت نفسه على اتباع قواعد السلامة بإزاء كوفيد-19".

وأضاف: "الأهم بالنسبة إلى المهرجانات هو عرض الأفلام في الصالات لأن السينما فن يتطلب شاشات كبيرة".

وتفرض سِيول الحجر الصحي لمدة أسبوعين على معظم الوافدين إليها، مما يعقد أي زيارة لمرة واحدة. لذلك لم يتم إرسال دعوات إلى أي شخصيات أجنبية.

إلاّ أن البعض سيشارك بواسطة تقنية الفيديو، وهو حل وسط لا يستسيغه الجميع.

وفي تشكيلة الأفلام الغنية التي يضمها، يقدّم المهرجان الذي يستمر إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول حوالي 20 فيلماً آخر من الأفلام التي كان يفترض أن تعرض في مهرجان كان.