الإعلان عن عدد الأجزاء المتبقية لانتهاء سلسلة أفلام "فاست أند فيوريس"

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/10/21 11:00 م بتوقيت أبوظبي
أكدت شركة يونيفرسال للإنتاج السينمائي، أن Fast & Furious 11 سوف يمثل نهاية سلسلة الأكشن الشهيرة.
ومع انتهاء تصوير الجزء التاسع من السلسلة، وتأجيل طرحه حتى 31 مايو/أيار عام 2021، لم يعد متبقيًا في جعبة صناع السلسلة سوى جزأين حتى إعلان انتهائها.
وفقًا لموقع "هاي جايز" الأمريكي، تدور مفاوضات مع المخرج جستن لين على إخراج الفيلمين المتبقيين، بسبب مشاركاته السابقة والناجحة في العمل على الأجزاء: الثالث والرابع والخامس، وأخيرًا التاسع.
ومن المتوقع أن يستكمل الجزء التاسع أحداث الأجزاء السابقة، بمشاركة النجوم: تشارليز ثيرون وهيلين ميرين وجون سينا وكاردي بي.
وحتى الآن، لم يتأكد خبر عودة الممثل دواين جونسون إلى طاقم العمل، بسبب خلافه الشهير مع بطل السلسلة فان ديزل.
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