الإعلان عن عدد الأجزاء المتبقية لانتهاء سلسلة أفلام "فاست أند فيوريس"

أكدت شركة يونيفرسال للإنتاج السينمائي، أن Fast & Furious 11 سوف يمثل نهاية سلسلة الأكشن الشهيرة.

ومع انتهاء تصوير الجزء التاسع من السلسلة، وتأجيل طرحه حتى 31 مايو/أيار عام 2021، لم يعد متبقيًا في جعبة صناع السلسلة سوى جزأين حتى إعلان انتهائها.





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وفقًا لموقع "هاي جايز" الأمريكي، تدور مفاوضات مع المخرج جستن لين على إخراج الفيلمين المتبقيين، بسبب مشاركاته السابقة والناجحة في العمل على الأجزاء: الثالث والرابع والخامس، وأخيرًا التاسع.

ومن المتوقع أن يستكمل الجزء التاسع أحداث الأجزاء السابقة، بمشاركة النجوم: تشارليز ثيرون وهيلين ميرين وجون سينا وكاردي بي.

وحتى الآن، لم يتأكد خبر عودة الممثل دواين جونسون إلى طاقم العمل، بسبب خلافه الشهير مع بطل السلسلة فان ديزل.