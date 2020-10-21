اعترافات جنسية صادمة عن النجم ماثيو ماكونهي ووالده

كشف الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي في مذكراته الشخصية الجديدة، أنه تعرض لاعتداء جسدي في سن الـ 18.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كتب النجم ذي الخمسين عامًا، في مذكراته Greenlights عن الحادثة الأليمة، مستعيدًا ذكرى إفقاده الوعي والاعتداء عليه جنسيا في شاحنة.

وذكر "ماكونهي" أنه حافظ على نظرته الإيجابية للحياة رغم هذه الحادثة، بقوله: "لم أشعر يومًا أني ضحية، لدي أدلة كثيرة على تحالف الكون لإسعادي".





وٌلد "ماكونهي" في ولاية تكساس، وتخرج من جامعة تكساس في أوستن، وعام 2006 دعم برنامج تحدي الاعتداء الجنسي الذي يساعد الضحايا على التخلص من آثار التجربة الأليمة".

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وتحدث "ماكونهي" في كتابه أيضًا عن تعرضه للاعتقال عام 1999، بعد أن اقتحمت الشرطة منزله لتجده منتشيًا تحت تأثير المخدرات، إلا أنه سرعان ما أفرج عنه بعد دفعه كفالة 50 دولارًا.

واعترف "ماكونهي" أن حبه لزوجته كاميلا وأم أولاده الثلاثة كان من عوامل تناسيه هذه الحياة، وتركيزه في التغيير، فهما يمتلكان حبًا غير مشكوك فيه، على حد قوله.

كما صدم النجم الأميركي ​ماثيو ماكونهي​ المعجبين بعد اعترافه بوفاة والده بنوبة قلبية عندما بلغ ذروة اللذة خلال ممارسته العلاقة الحميمية مع والدته.

وقد توفي والد ماثيو في عام 1992 بعد علاقة متقطعة جدًا مع كاي والدة ماثيو، وقد تزوج الثنائي من بعضهما البعض في 3 مناسبات منفصلة.

وقال ماثيو: “كانا في بعض الأحيان عنيفين. كما قلت في الكتاب، هكذا تواصلا. لقد انفصلا مرتين، وتزوجا 3 مرات، أعني، نعم، كان مثل المحيط الهادئ في عاصفة.”