أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يقود صعود المعدن الثمين

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا بنسبة 5%.

وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2.25 جنيه، وسجل نحو 960 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر والمنطقة العربية، نحو 840 جنيها مقابل 838 جنيها عند بداية التعاملات، بزيادة جنيهان.

وارتفع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 720 جنيه منتصف تعاملات الأربعاء، محققا زيادة في السعر بقيمة 1.75 جنيه.

منخفض التكلفة

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السوق المصرية اليوم عند مستوى 560 جنيها، وجرام الذهب عيار 12 سجل 480 جنيها.

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الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 24 عند 6720 جنيها، محققا زيادة قدرها 16 جنيها، وسعر الأوقية (الأونصة) في السوق المصرية عند مستوى 1925 دولارا، وسط حالة من الحذر العالمي والترقب لتفعيل حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.8 تريليون دولار التي وعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل تفاؤل حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لمتضرري كورونا قبل انتخابات الرئاسة الأمر الذي أضعف الدولار وعزز إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.5% إلي 1916.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1919.90 دولار.

واقترب البيت الأبيض و الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس من اتفاق أمس فيما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده أمس لقبول حزمة مساعدات ضخمة رغم معارضة حزبه الجمهوري.

ولكن الأسعار ارتفعت أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر عالميا وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من إغراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.