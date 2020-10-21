الممثلة الامريكية جوجو تعترف: فقدت عذريتي في سن الـ14

رنا صلاح الدين - قالت الممثلة الامريكية جوجو إنها فقدت عذريتها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها فقط، لكنها تصر على أنها كانت تعرف ما كانت تفعله لأنها كانت تمارس عادة "الاستمناء" لفترة طويلة قبل ذلك.

وكانت جوجو قد عرفت طريقها إلى الأضواء، في سن ال 13، واعترف الآن مارست العلاقة الحميمة للمرة الأولى، بعد عام واحد فقط.

في حديثها بأحد برامج مع الممثلة سارة هايلاند اعتبار جوجو نفسها: "محظوظة لأنني عرفت كيف أعيش مشاعر المتعة في الوقت الذي بدأت فيه ممارسة العلاقة الحميمة".

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وأضافت "لقد فقدت عذريتي قبل أن أبلغ من العمر 15 عامًا، لذلك كان عمري 14 عامًا، لا أعرف لماذا أقول ذلك. كان عمري 14".

واعترفت المغنية البالغة من العمر 29 عامًا أيضًا بأنها كانت "تستمنى لفترة طويلة" قبل أن تفقد عذريتها في سن مبكرة، لكنها أصرت على أنها تشعر بأنها "محظوظة" لفعل ذلك، لأنها كانت تعرف ما يمكن توقعه من الجنس.

وفي الوقت نفسه، قالت جوجو مؤخرًا إنها "امتنعت" عن ممارسة العلاقة لمدة عام لمساعدة نفسها على تعلم كيف تكون "بمفردها".