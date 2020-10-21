شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب أواخر نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة سينرجى على عرض مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب أواخر شهر نوفمبر المقبل، حيث يواصل أبطال العمل التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى 20 ساعة، وذلك للانتهاء من أكبر قدرمن الحلقات قبل بدء العرض مع الاستمرار في التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

انتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير أكثر من 3 أسابيع في أحداث العمل، حيث صور عدد كبير من المشاهد في الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حارة في مدينة الإنتاج الاعلامى، إضافة إلى عدد آخر من المشاهد في أحد المستشفيات، وانتقل أبطال العمل إلى احدى الفيلات لاستكمال التصوير.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

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"ضربة معلم" التعاون الثانى على التوالي بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.