شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك للصورة تطلع حلوة.. العوضي وياسمين عبدالعزيز بصحبة يوسف الشريف وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة بصحبة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء في أحدث ظهور لهم داخل أحد المطاعم.



أحمد العوضي ينشر صورة جديدة عبر انستجرام

وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على التقاط الصورة وهي بالقرب من إنجي علاء، حيث ارتدى الاثنان ملابس سوداء في إطلالة أنيقة، بينما وضع النجم أحمد العوضي يده على كتف الفنان يوسف الشريف الذي ظهر في نيولوك جديد، مرتديًا نظارة وتي شيرت برتقالي اللون.



أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز بصحبة يوسف الشريف وانجي علاء

وشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث جسد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



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وشارك الفنان يوسف الشريف في مسلسل النهاية، وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.