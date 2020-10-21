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تامر هشام عضو فريق كايروكى يعلن إصابته بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو فريق "كايروكى" الغنائى، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية "ستورى"، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، حيث كتب تامر: "نتيجة مسحة كوفيد 19 إيجابية.. الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. أي شخص تواصل معى خلال الأسبوع الماضى يقوم بعمل اختبار كورونا.. ادعو لى وعلى الجميع الحذر".


تامر هشام

تامر هشام، عضو فريق كايروكى، وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية من بينها سابع جار وممنوع الاقتراب أو التصوير والفيل الأزرق وعلى بابا وحكايات بنات وبنات ثانوى"

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كذلك يشارك تامر في فيلم "أسوار عالية"، ويلعب بطولة وأحمد العوضى وتجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية نجمة سينمائية وتدخل فى عالم الإدمان من خلال بعض الشخصيات التى تتعرف عليهم فى أحداث الفيلم، وتدخل السجن فترة وبعدها تخرج تحاول العودة إلى الوسط الفنى، لكنها تواجه العديد من الأزمات بعد خروجها من تلك الأزمة، وتأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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