شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حيلة كيم كاردشيان للحفاظ على خصوصيتها بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان بعيد ميلادها الـ 40، فمن المعروف أن كيم تمتلك شعبية جارفة حول العالم ويعتبرها الملايين أنها واحدة من أشهر إيقونات الأناقة والجمال فى العالم، واليوم احتفالاً بعيد ميلادها نكشف عن واحدة من الأسرار التى تدل على ذكاء كيم أيضا الذى يميزها .

عندما أنجبت كيم كاردشيان ابنتها الأولى "نورث ويست" من زوجها مغنى الراب الشهير كانى ويست أرسلت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة إلى بعض الأصدقاء صورة لطفل آخر ليست "نورث ويست" وذلك لمعرفة ما إذا كان أى من الأصدقاء المزعومين قد يخطط لبيع الصور للصحافة أم لا، و كان الهدف الرئيسى أن كيم تبحث عن الأمان وحفاظ أصدقائها على خصوصيتها مثلما هى تفعل.





يذكر أن كيم كاردشيان تسعى دائما للمشاركة فى الأعمال الخيرية المختلفة، وقد فاجأت كيم كاردشيان عشاقها ومحبيها بإعلانها مؤخرًا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" أنها ستتبرع بمليون دولار لصندوق أرمينيا، والذى يساعد بشكل مباشر المتضررين خلال الاضطرابات من خلال الطعام والمأوى والرعاية الطبية.

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وقالت كيم كاردشيان: "يشرفنى جدا أن أكون جزء من الجهد العالمى لدعم armeniafund ، لقد تحدثت علانية عن الوضع الحالى فى أرمينيا وأجريت محادثات مع العديدين لزيادة الوعى بالأزمة التى لا يمكننا السماح باستمرارها.. دعائى وصلواتى مع الرجال والنساء والأطفال الشجعان..أريد أن يتذكر الجميع أنه على الرغم من المسافة التى تفصل بيننا ، فإننا لسنا مقيدين بالحدود ونحن دولة أرمينية عالمية واحدة معا".

واستكملت كيم كاردشيان : "سوف أتبرع بمليون دولار لمساعدة جهودهم على الأرض وأدعوكم للانضمام لى ..سواء كنت سوف تساعد فقط فى رفع مستوى الوعى والنشر على وسائل التواصل الاجتماعى أو التبرع بدولار واحد فقط ، فإن كل هذه الخطوات مهمة للمساعدة .