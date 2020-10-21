إطلاق "منصة الشارقة للأفلام 3" في 14 نوفمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم مؤسسة الشارقة للفنون النسخة الثالثة من "منصة الشارقة للأفلام" خلال الفترة من 14 حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي تقدم برنامجا متكاملا من عروض الأفلام والندوات الحوارية وورش العمل.

وعمدت المؤسسة إلى تطوير البرنامج العام للمنصة في نسختها الثالثة من خلال مبادرات جديدة أهمها تقديم عروض الأفلام على الإنترنت وفي 3 مواقع في الشارقة هي سينما سراب المدينة ومبنى "الطبق الطائر" ومول "زيرو 6"، بالإضافة إلى إطلاق مشروع "المحترف السينمائي" وهو برنامج مهني جديد يركز على صناعة الأفلام وإنتاجها.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المؤسسة: "تسعى المنصة منذ انطلاقها في عام 2018، إلى تشجيع ودعم الطاقات السينمائية التي تزخر بها الإمارات والمنطقة عموما، ووضع حجر الأساس لإيجاد بيئة حيوية تحتضن صناع الأفلام المحترفين والناشئين وتوفر لهم كافة سبل الدعم ماديا ومعنويا".

وأضافت: "تتيح المبادرات والتغيرات الجديدة التي أضيفت لبرنامج المنصة هذا العام، تشكيل حالة استثنائية من تبادل الخبرات والمعارف والرؤى بين المشاركين على اختلاف مناهجهم وتجاربهم، إضافة لوصول أعمالهم لجمهور واسع حول العالم".

Advertisements

وتشمل عروض المنصة أكثر من 60 فيلما قصيرا وطويلا في الفئات الروائية والوثائقية والتجريبية، بينها تلك الحاصلة على منحة إنتاج الأفلام القصيرة، وهي: "في زمن الثورة" للمخرجة سهى شقير، و"حجة" للمخرجة نادرة عمراني، و"التي رأت كل شيء" للمخرجين بيلين تان وأنطون فيدوكلي، وأخرى حائزة على جوائز عالمية أو تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهي: "رحلة البحث عن أسامة الهبالي" إخراج بثينة بوسلامة و"بالقرب مني" من إخراج تيدي نيكولا و"أمهات الأرض" إخراج ألفارو سارمينتو ودييغو سارمينتو و"كالملح" إخراج دارين حطيط و"شمس سوداء" إخراج أردا تشيلتبه، و"غطاء" إخراج فاهيد الفنديفارو و"بيبسي، كولا، ماء؟" إخراج توم بوغارت و"كل القطط رمادية في الظلام" إخراج لاسي ليندر و"أرق" إخراج نيلسون ماكينغو و"مخول" إخراج أديمي مايكل و"الراعية والأغاني السبع" إخراج بوشبندرا سينغ و"إيموفي -هذه هي رغبتي-" إخراج آري اسيري وشوكواسيري و"بؤرة الزلزال" إخراج هوبرت ساوبرد.

ويحتضن البرنامج عددا من الجلسات النقاشية والورش التي تناقش جملة من الموضوعات الملحة حول حقوق نشر الأفلام وتوثيقها وإنتاجها ودور ومكانة المرأة في صناعة السينما، وتحديات كتابة وإنتاج الأفلام الطويلة والمستقلة واستدامة مصادر تمويلها، وتأثير منصات البث الرقمي في توزيع الأفلام.

وفي ختام المنصة تقدم جوائز لأفضل الأعمال المشاركة في جميع الفئات، والتي يتم اختيارها من قبل لجان تحكيم مكونة من مخرجين ونقاد سينمائيين متميزين، وهم: إيف غابيرو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مودرن فيلمز إنترتينمنت"، أليس كروبي رئيسة ركن الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي الدولي، كرم أيان مدير مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، مايكه ميا هونه، المديرة الفنية لمهرجان هامبورج الدولي للأفلام القصيرة، ساندرا دن هامر مديرة معهد آي للأفلام، المخرج ريتشي ميهتا، المخرج جون أكومفرا، الباحث افتخار دادي، الباحثة فيولا شفيق، المخرج أبيتشاتبونج ويراسيثشكول، مبرمجة الأفلام دلفين غارد-مروه، والفنان منير فاطمي.

وتتوفر تذاكر عروض أفلام المنصة اعتبارا من 22 أكتوبر/تشرين الأول في سينما سراب المدينة ومبنى الطبق الطائر التابعان للمؤسسة، وسينما سيتي في مول "زيرو 6" وعلى الإنترنت عبر موقع مؤسسة الشارقة للفنون.