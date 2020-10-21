بول مكارتني يصدر ألبوما منفردا بمساعدة "عزل كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطلق المغني البريطاني بول مكارتني ألبوم "مكارتني 3" في ديسمبر/كانون الأول، الذي يضم مجموعة جديدة من الأغاني التي كتبها وأداها وأنتجها العضو السابق في فريق البيتلز السابق بعد 50 عاماً من أول ألبوم منفرد له.

وجرى تسجيل الألبوم هذا العام في ساسكس بجنوب إنجلترا، وهو مؤلف في أغلبه من أغان لمكارتني غناها على الهواء مباشرة مصحوبة بالعزف على الجيتار أو البيانو.





وينضم الألبوم إلى ألبومين آخرين هما "مكارتني" و"مكارتني 2" اللذان أطلقهما المغني البالغ من العمر 78 عاماً في أوقات حرجة من حياته، في عامي 1970 و 1980، بينما كان يسعى لإعادة اكتشاف نفسه على المستوى الإبداعي.

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وقال مكارتني: "عشت فترة العزل في مزرعتي مع عائلتي وكنت أذهب إلى الاستوديو الخاص بي كل يوم. كان عليّ أن أقوم ببعض العمل على موسيقى بعض الأفلام.. وعندما انتهيت فكرت ماذا سأفعل بعد ذلك؟".

وعاد مكارتني إلى أغان غير مكتملة ألفها على مدى سنين.

وأضاف: "في كل يوم، كنت أبدأ التسجيل باستخدام آلة العزف التي كتبت عليها الأغنية ثم أقوم بتجميعها تدريجياً.. كان الأمر ممتعاً للغاية. كان الأمر يتعلق بصنع الموسيقى لنفسك بدلاً من التأليف الموسيقي كوظيفة. لذا قمت بأشياء تستهويني ولم تكن لدي فكرة أنها ستكون ألبوماً".

وكان أحدث ألبوم لمكارتني هو "إيجبت ستيشن" (محطة مصر) الذي صدر عام 2018.