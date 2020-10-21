الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأربعاء 2020/10/21 09:55 م بتوقيت أبوظبي
تدشن سلسلة متاجر Prop Store مزادها السنوي هذا العام، بعرض مجموعة أدوات أيقونية من أشهر أفلام هوليوود، مثل: The Matrix Reloaded و Pretty Woman.
ووفقًا لموقع "ديزد دجيتال" الأمريكي، تضم قائمة المعروضات في المزاد زي كيانو ريفز في سلسلة ماتريكس، الذي لعب دور نيو، وتتراوح قيمة البدلة بين 52 ألف دولار إلى 78 ألف دولار.
ويمتلك عشاق الأفلام الكلاسيكية فرصة لشراء القطع التي طالما أسرت إعجابهم، بما في ذلك زي الكائن الفضائي في سلسلة Alien للمخرج ريدلي سكوت.
وذكر الموقع، أن حذاء الممثلة جوليا روبرتس في الفيلم، الذي صنع شهرتها "برتي وومن" من ضمن المعروضات.
ومن المتوقع أن يحقق زي "نيو" نجاحًا ساحقًا في المزاد، خاصةً بعد الإعلان عن عودة السلسلة بجزء رابع العام المقبل.
وتقيم سلسلة المتاجر معرضًا افتراضيًا للمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقًا من الشهر المقبل، على أن يقام المزاد الفعلي بين 1 و2 ديسمبر/كانون الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة لعشاق "ماتريكس".. بإمكانك أن تصبح "نيو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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