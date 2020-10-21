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"الخليج 365" من بيروت: نشرت قناة الشرقية العراقية خبراً عبر حسابها على الإنستغرام نسبته لمصدر أمني أكد صدور مذكرة إلقاء قبض بحق المغني العراقي جلال الزين وتعميم اسمه على المطارات والسيطرات بعد حادثة وفاة زوجته و تحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور.

وكانت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، نور كاظم، قد أقدمت على الانتحار، أمس، في العاصمة بغداد بحسب ما تداولته المواقع الإخبارية نسبة لمصادر أمنية عراقية أفادت بأن نور أطلقت الرصاص على نفسها من بندقية كلاشينكوف كانت موجودة في البيت.

ونقلت قناة الشرقية العراقية عن نقيب الفنانين العراقيين قوله إن «نور كاظم (من مواليد 1995) زوجة الفنان جلال الزين انتحرت في منزلها الكائن في حي المنصور في بغداد» من دون أن يوضح أسباب إقدامها على الانتحار.

وبحسب وسائل إعلام ومواقع عراقية؛ فإن العلاقة بين الفنان وزوجته لم «تكن مستقرة» خلال الأشهر الأخيرة، بسبب «عدم رضاها على سهر زوجها في النوادي الليلية والغناء فيها، وأنها كانت تطلب منه أن يكتفي بحفلات الأعراس».

يذكر أن جلال الزين فنان معروف في أوساط الشباب، وهو خريج كلية الفنون، وله عدد من الأغنيات الشبابية المعروفة.