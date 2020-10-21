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"الخليج 365" من بيروت: أصدرت فرقة IZ*ONE النسائية الكورية الجنوبية البومها الياباني الاول الكامل والذي يحمل عنوان “Twelve ” ترافقة اغنيه “beware” المنفردة التي طرحت للترويج للألبوم في السابع من اكتوبر الجاري. إحتل الألبوم المرتبة الاولى في مخطط اوريكون اليومي لمبيعات الالبومات مع تحقيقه 124,178 نسخة مباعة في 20 اكتوبر مما يضيف للفرقة رقمًا قياسيًا جديدًا كونها اول فرقة فتيات كورية تحصد هذه المبيعات منذُ عام 2008. تم تسجيل الرقم القياسي السابق بواسطة TWICE بألبومهم "TWICE2". يمكنك مشاهدة أغنية "Beware" ، الأغنية الرئيسية الجديدة لـ IZ * ONE هنا:

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كانت هذه تفاصيل خبر فرقة IZ*ONE تحطم الأرقام القياسية في مخطط اوريكون الياباني مع “Twelve”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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