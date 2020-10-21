فاندام يتدخل لإنقاذ حياة كلب من الموت

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"الخليج 365" من بيروت: أنقذ الممثل الشهير جان كلود فاندام، كلباً من فصيلة "تشيواوا" من الموت بعد إطلاقه حملة لإنقاذه عبر حسابه على الفيسبوك.

وفي التفاصيل قامت عائلة في النرويج بتبني الجرو الصغير البالغ من العمر 3 أشهر، من بلغاريا، وعند وصوله اكتشفت السلطات النرويجية أن الكلب مرسل بوثائق مزورة.

وحاولت النرويج إعادة الكلب الصغير إلى بلغاريا في الوقت الذي رفضت فيه الأخيرة استقباله، لتصدر السلطات في النرويج أمراً بقتل الكلب بطريقة الموت الرحيم في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

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إلا أن الممثل الشهير تدخل في الأمر، من خلال نشر مقطع مصور طلب فيه مساعدة الجرو الصغير من الموت، وشاركه في المقطع المصور كلبه الخاص من ذات الفصيلة.

ووجه فاندام حديثه للسلطات، قائلا: "أطلب من فضلكم، بمناسبة عيد ميلادي، أن تغيروا رأيكم، نعم لقد أخطأوا في الأوراق... لكن هذا لا ينبغي أن يقتل جرو الشيواوا الصغير".

وفي النهاية، وافقت السلطات البلغارية على إعادة الكلب، على أن يخضع للفحص الطبي المطلوب، وبعد ذلك سيكون من الممكن إرساله إلى المالكين الجدد.