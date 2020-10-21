اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني أغنيتها المصورة الجديدة "قولولو" عبر حسابها على اليوتيوب وهي من إخراج عمر خالد بعيني. الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر اللبناني أحمد ماضي، وألحان الفنان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وتقول كلماتها: Advertisements لبو يسلملي قلبو

قديش بحبو

هيدا اللي من روحي قريب

حدو رح ابقى حدو

بوسلو خدو

هيدا حبيبي مش غريب قولولو قولولو

كل ليلة عم حنلو

واحكولو واحكولو

عغيابو فيي شو صار

قولولو قولولو

لو بقدر شوفو وقلو

حبيبي يا حبيبي

عغيابك عم بنهار عنو ما ببعد عنو

لو كلن جنوا

بيبقى حبيبي مهما صار

بقلو شو بدي قلو

كتير اشتقتلو

كل ليلة بكتبلو أشعار

يشار إلى أن آخر أعمال ماريتا أغنية "إذا فيك تنسى" وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا الحلاني تطرح جديدها "قولولو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.