ماريتا الحلاني تطرح جديدها "قولولو"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني أغنيتها المصورة الجديدة "قولولو" عبر حسابها على اليوتيوب وهي من إخراج عمر خالد بعيني.
الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر اللبناني أحمد ماضي، وألحان الفنان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.
وتقول كلماتها:
لبو يسلملي قلبو
قديش بحبو
هيدا اللي من روحي قريب
حدو رح ابقى حدو
بوسلو خدو
هيدا حبيبي مش غريب
قولولو قولولو
كل ليلة عم حنلو
واحكولو واحكولو
عغيابو فيي شو صار
قولولو قولولو
لو بقدر شوفو وقلو
حبيبي يا حبيبي
عغيابك عم بنهار
عنو ما ببعد عنو
لو كلن جنوا
بيبقى حبيبي مهما صار
بقلو شو بدي قلو
كتير اشتقتلو
كل ليلة بكتبلو أشعار
يشار إلى أن آخر أعمال ماريتا أغنية "إذا فيك تنسى" وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي.
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