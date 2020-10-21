شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلن طرح أغنية "فجأة افترقنا" من ألبوم "خليك فولاذى" غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسنى، طرحه لأغنية جديدة بعنوان "فجأة افترقنا" من ألبومه الجديد، "خليكى فولاذى"، حيث نشر تامر مقطع صغير للإعلان عن الأغنية، وعلق عليه، "غداً ان شاء الله اصدار اغنية جديده بعنوان "فجأه إفترقنا".. كلمات محمد عاطف وألحان تامر على وتوزيع و ميكساچ يحيى يوسف، وماستر چلال حمداوى، وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر"

وطرح تامر حسنى قبل أيام، أغنية "مبطلناش إحساس" وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.

و نشر تامر حسنى مؤخرا منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "انستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

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وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم .