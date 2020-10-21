شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليون جنيه حصيلة ايرادات شباك التذاكر المصرى هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق شباك تذاكر السينما هذا الأسبوع ايرادات بلغت 3 مليون جنيه موزعة على 4 أفلام انطلق عرضهم خلال الفترة الأخيرة، لتستمرعودة دور العرض إلى الحياة تدريجيا بعد فترة من الكساد بسبب فيروس كورونا، الذى تسبب فى اغلاقها لمدة 3 أشهر وبعد عودتها كانت نسبة تشغيلها 25 % وتم زيادتها إلى 50 %، وجاء تفاصيل ايرادات الأسبوع كالتالى.

البداية بفيلم "الخطة العايمة" الذى حقق هذا الأسبوع ايرادات 2 مليون و 925 ألف لتكن محصلة ما حققه 4 مليون و 775 ألف جنيه خلال أسبوعين عرض،وهو بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.



فيلم الخطة العايمة

أما فيلم "زنزانة 7" فحصد هذا الأسبوع 620 ألف جنيه ولتكون اجمالى ايراداته 6 مليون و 650 ألف جنيه في 5 أسابيع عرض، وهو تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وبطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، ايمى اسلام، أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

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فيلم زنزانة 7

فيلم "توأم روحى" حقق 440 ألف جنيه هذا الأسبوع لتبلغ محصلة ايراداه الاجمالية 12 مليون و360 ألف جنيه في 9 أسابيع عرض، وهو بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.



فيلم توام روحى

وأخيراً فيلم "الغسالة" حصد هذا الأسبوع 80 ألف جنيه، ليصل اجمالى ايرداته 15 مليون جنيه في 12 أسبوع عرض، وهو تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.