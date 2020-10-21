شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يكشف تفاصيل أغنيته "اللي فات مات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان خالد سليم، تفاصيل أغنية "اللي فات مات"، مشيرًا إلى أن الأغنية نزلت في عيد الفطر بعد فيروس كورونا، وكان هذا القرار قراري أنا وتيم العمل.

وقال الفنان خالد سليم، خلال لقائه ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ON E : أغنية "اللى فات مات" كنت أحضر لها منذ فترة طويلة وجلست مع الملحن عزيز الشافعى وقلت لهم إن هذه الاغنية هي اللى هتنزل فى الألبوم فيديو كليب.

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وتابع الفنان خالد سليم: بدأنا التنفيذ، وجهزنا فيديو كليب، تعبنا جدًا وتم عمل مونتاج، فجأة حصلت السيول، قررنا أنها تنزل ثم جاء فيروس كورونا واضطررنا إلى التأجيل وشعرت بحالة من الإحباط، ثم نزلت في عيد الفطر.

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضًا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.