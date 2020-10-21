شكرا لقرائتكم خبر عن التوازن بين العمل والحياة الشخصية وقضاء وقت مفيد وممتع مع الأسرة هما أولوية للثنائي أحمد صلاح حسني وإسراء جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى معظمنا من ازدحام جدولنا اليومي وتراكم الأعمال، ونحاول فى الوقت نفسه تحقيق التوازن بين المهام المختلفة والمسارعة لاستكمال أعمالنا اليومية وأداء المهمات الضرورية والاهتمام بأمور عائلاتنا.. وهكذا يمضى الوقت بسرعة البرق.. لكننا نتفق جميعاً على أهمية تخصيص بعض الوقت من جدولنا المزدحم للتركيز على الأمور والجوانب الأقرب إلى قلبنا والتى تعنى لنا الكثير.

خلال حياتنا اليومية نشعر بالضغوطات لإعطاء الأولوية لحياتنا المهنية. بالنسبة لأحمد صلاح حسنى وزوجته إسراء جلال، من الضرورى تحقيق التوازن بين حياة الأسرة وحياتهما المهنية. وإلى جانب جدول أعمالهما المزدحم والسريع والذي يحمل الكثير من المفاجآت، فإن لاعب كرة القدم السابق أحمد يعيش في حالة تنقل مستمر. وفي الوقت نفسه، تحاول إسراء التوفيق بين عملها كمدربة لياقة بدنية من جهة وإدارة الأعمال المنزلية من جهة أخرى. مع ذلك، يحرص الثنائي على التركيز على الأمور الأهم وتخصيص بعض الوقت لقضاء لحظات ممتعة معاً ومع ابنتهما البالغة من العمر عامين.

ويتخصص الثنائي في مجالات رياضية مختلفة لكنهما يتبنيان أسلوب حياة صحياً ويلتزمان به كما يحرصان على التدريب معاً مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. مع ذلك، فإن الحفاظ على أسلوب حياة كهذا ليس بالأمر السهل. وللنجاح في تلك المهمة، يقسّم الزوجان العمل المنزلي للتمكن من إنجازه وهنا يأتي دور غسالة Vivace من إل جي.

يعتبر أحمد وإسراء غسالة Vivace من "إل جي" الإضافة المثالية لمنزلهما إذ تتميز بتقنية AI DD™️ لتسهل مجريات الحياة اليومية من خلال الكشف الذكي عن نوع الأقمشة وتحديد دورة الغسيل المناسبة. كما أنها تستهلك طاقة ووقتاً أقل بالإضافة إلى توفير المزيد من الحلول الصحية من خلال إنتاج البخار الذي يقضي على 99.9٪ من المواد المسببة للحساسية تحت الحوض الداخلي للغسالة ودون أن يتبلل القماش.

ومع إنجاز مهمة غسيل الملابس بسهولة تامة، يمكن لأحمد وإسراء مواصلة الاستمتاع بلحظاتهما الأسرية المميزة معاً والتركيز على الأمور الأهم والأقرب إلى قلبهما.

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