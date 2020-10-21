شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزلن الغناء بسبب "كيوبيد" .. أشهرهن عزيزة جلال وحنان و بسمة بوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قائمة النجمات اللاتى اعتزلن الغناء بسبب وقوعهن فى شباك"كيوبيد" بها عدد من المطربات اللاتى أغلقن ملف الغناء بالزواج ويرصد "الخليج 365"أسماء النجمات اللاتى وقعن فى الحب وهجرن الغناء رغما عنهن.

من زمن الفن الجميل هجرت النجمة المغربية عزيزة جلال الغناء منذ أكثر من 33 عام على الرغم من النجومية التى كانت تعيش فيها حيث كانت عزيزة جلال صوتا جبارا لفت الأنظار إليه سريعا لكنه سرعان ما اختفى بسبب الزواج حيث قررت عزيزة الزواج من رجل الأعمال السعودى الشيخ علي بن بطي الغامدي، واستقرت بمدينة الطائف، ورزقت بثلاثة أبناء درسوا وتخرجوا في الجامعة.

زواج عزيزة جلال برجل الأعمال السعودي جاء بعد قصة حب بينهما، توجت بالاقتران بعد أن قدم كل طرف تنازلات وتضحيات للآخر، فعزيزة جلال قررت الاعتزال والبعد عن الأضواء في ذروة شهرتها، بينما صد زوجها العراقيل التي لاقاها من أفراد عائلته، قبل أن تتم تسوية الأوضاع، بعدما أدركوا طيبة وسمو أخلاق المطربة.

المطربة حنان تنضم الى قائمة النجمات اللاتى اعتزلن الغناء بعد الزواج أيضا وحنان واحدة من أبرز نجوم جيل التسعينات، حيث ولدت في عام 1964، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية وتخرجت فيه عام 1987 والتحقت بفرقة "أم كلثوم"، إلى أن اكتشفها الفنان عمار الشريعي وألحقها بفرقته الموسيقية، التي تطورت فيما بعد، فيما عرف في الوسط الفني بفريق "الأصدقاء" الذي كان يتكون من "منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق.

المطربة بسمة بوسيل إحدى النجمات اللاتى قررن الاعتزال بعد أن تزوجت بنجم الجيل تامر حسى عام 2012 بسمة بدأت في دراسة الإخراج بلندن على مدى ثلاث سنوات بمساندة نجم الجيل الذي ينوي تقديمها للوسط الفني في مصر كواحدة من أهم المخرجات في الوطن العربي، حيث رشحها لإخراج أول أغنية على طريقة الفيديو كليب للفنانة المصرية علياء صبحي بعنوان «روق علينا»، وهي نفس المطربة التي سبق ودعمها نجم الجيل على المسرح بتقديم ديو غنائي معها بعنوان «اطمن الزواج وانجاب 3 أبناء لتامر حسني، لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال تصميم الأزياء وأطلقت خط أزياء يحمل اسمها".

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تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.

اما الشاعر أمير طعيمة فتزوج من المطربة "جينى" بعد قصة حب طويلة جمعت بينها، إضافة إلى ظهوره معها "موديل" فى كليبها "أمشى وسيبنى"، وبعد ذلك توجت قصة الحب بالزواج ورفض "طعيمة" عمل زوجته فى الفن مرة أخري والتفرغ للحياة الزوجية.

ووقع الفنان رامى جمال فى قصة حب مع المطربة ناريمان بعدما قام بتلحين أغنتين لها وهما "الحال مش نافع"، و"مبقاش فى حاجة"، تكللت تلك القصة بالزواج وفضل رامى جمال أن تعتزل زوجته الغناء وتبتعد عن الشهرة والأضواء وهو ما تم تنفيذه،



رامي جمال وزوجته رامي جمال وزوجته



رامي جمال وزوجته رامي جمال وزوجته

تامر حسني وبسمة بوسيل



عزيزة جلال

المطربة حنان