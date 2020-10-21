شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تحث معجبيها على إجراء الفحوصات فى شهر التوعية بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية شارون ستون على المشاركة في شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها خلال خضوعها للفحص داخل المستشفى.

وحثت النجمة العالمية شارون ستون معجبيها على السوشيال ميديا بضرورة إجراء الفحص على الثدي في إطار حملة التوعية بسرطان الثدي، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "الحصول على تصوير الثدي بالأشعة، هل حصلت على سيداتك؟"، مضيفة: "أدى التصوير الشعاعي للثدي للفحص السنوي إلى خفض معدل وفيات سرطان الثدي بنسبة 40٪".



النجمة العالمية شارون ستون

وتركت شارون ستون معجبيها قلقين من أنها مرضت بعد أن شاركت نفسها في سرير المستشفى، لكن النجمة العالمية كانت تهدف إلى لفت الانتباه إلى شهر التوعية بسرطان الثدي من خلال صورتها الشخصية التي شاركتها مع متابعيها.

وظهرت الممثلة العالمية البالغة من العمر 62 عامًا مرتدية كمامة مخططة باللونين الرمادي والأبيض ونظارة شمسية أثناء انتظارها لإجراء تصوير الثدي بالأشعة في المستشفى.

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ويتابع شارون ستون أكثر من 2 مليون متابع على حسابها الرسمي عبر انستجرام، وقد شارك الكثير منهم في التعليقات على الصورة التي نشرتها حول إجراء الفحص، خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، وهي حملة صحية دولية تنظمها كبرى الجمعيات الخيرية لسرطان الثدي سنويًا في أكتوبر.

وإلى جانب زيادة الوعي بسرطان الثدي، تهدف المبادرة السنوية أيضًا إلى جمع الأموال لأجراء أبحاث حول هذا المرض، وشارك في دعم الحملة العديد من المشاهير هذا العام،

توافد مشاهير آخرون لدعم الحملة هذا العام، حيث شاركت الممثلة الأمريكية جانيوري جونز إحدى ملابسها الداخلية لتعهد بدعمها لشهر التوعية بسرطان الثدي.