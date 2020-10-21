شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "Positions" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغنية العالمية أريانا جراندي موعد طرح أغنيتها الجديدة "Positions"، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها لم يظهر فيها وجهها كاملا حتى ركبتيها، معلقة على الصورة :" positions.. ليلة الغد 23 أكتوبر".



جراندي عبر انستجرام

وأكدت المغنية العالمية أريانا جراندي، أنها ستصدر ألبومها الجديد خلال هذا الشهر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر، في وقت سابق :" لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومي هذا الشهر".

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وظلت نجمة البوب أريانا جراندي ​​التي حطمت الأرقام القياسية صامتة إلى حد كبير بشأن ألبومها السادس في الاستوديو، وهو متابعة لألبومها الذي طرحته في العام 2019 " Thank U, Next"، حيث أكدت طرح ألبومها الجديد هذا الشهر. وكان معجبوها قد دشنوا هاشتاج " AG6isComing " بشأن ألبوم أريانا جراندي الجديد.

من ناحية أخرى، كسرت أغنية "Side To Side"، للنجمتين نيكى ميناج وأريانا جراندى، كل الأرقام القياسية، لتصبح أكثر أغنية مشاهدة لدويتو نسائى فى التاريخ، حيث حققت أكثر من 1.8 مليار مشاهدة بموقع "يوتيوب" منذ طرحها عام 2016، وأبرز الحساب الرسمى لجائزة وورلد ميوزك أوورد الرقم القياسى عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وفي يوليو الماضي، خطفت المغنية أريانا جراندى الأنظار مؤخراً أثناء ظهورها فى لوس أنجلوس، وتحديداً بعودتها للعمل، حيث ظهرت بإطلالة اعتيادية على غير العادة وفقاً لموقع harpersbazaar الذى كشف عن أن النجمة الشهيرة قررت العودة للعمل بتسجيل إحدى أغانيها داخل الاستوديو وسلط التقرير الضوء على إطلالة النجمة ذات الـ27 عاما، حيث اعتادت جراندى على لفت الأنظار بإطلالات غريبة إلا أنها مؤخراً بدا عليها البساطة.