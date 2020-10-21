شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يوثق لحظات قطع رأسه فى أحد المشاهد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أسطورة هوليوود النجم العالمي سيلفستر ستالون، على توثيق بعض لحظاته في كواليس تصوير أفلامه السينمائية، حيث نشر منذ قليل مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام يظهر من خلاله وهو يصور "رأسه" التي تم تنفيذها طبق الأصل له لتصويرها وهي أعلى عصا كبيرة لاستخدامها في أحد المشاهد.

وسخر ستالون من الرأس التي تشبهه بشكل كبير ويتم استخدامها معلقاً على الفيديو قائلاً "حاول دائماً أن تبقي رأسك مستقيماً".

يشار أن موقع جاست جيرد، كشف عن وفاة جاكي ستالون والدة النجم سيلفستر ستالون، وذلك عن عمر يناهز 98 عامًا، وكشف الموقع عن أنه لا يوجد معلومات متوفرة عن ظروف الوفاة، موضحا أنها رحلت مؤخرا دون تحديد موعد وفاتها.وكانت عدسات المصورين رصدت النجم العالمى سيلفستر ستالون، حيث ظهر ستالون بوزن زائد وذلك خلال رحلة ستالون مع زوجته جينيفر في مدينة ماليبو.

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