شكرا لقرائتكم خبر عن كل نجمين في مسلسل واحد شعار دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان المقبل استمرار صناع الدراما في نهجهم بالجمع بين النجوم في عمل واحد بعد كان كل نجم بمفرده يقدم بطولة مسلسل خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل اثقال الأعمال الفنية وتقديم أعمال ضخمة ينتظرها الجمهور، ولكن في رمضان 2020 ستكون هذه العملية أكثر جذبا للمشاهد بعدما تقرر اجتماع كل نجمين من العيار الثقيل خلال مسلسل واحد ليكون الجمهور على موعد مع موسم درامى نارى العام المقبل.

ويأتي في مقدم الأعمال المرتقبة في رمضان المقبل والتي تجمع بين نجمين من العيار الثقيل "الاختيار 2" ويلتقى فيه النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى وسيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



الاختيار 2

ويجمع المخرج محمد سامى النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في مسلسل بعنوان "نسل الأغراب" للعرض في شهر رمضان المقبل، ليكون العمل الأول الذى يجمع الثنائى كبطلين لاسيما وأن السقا ظهر كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار" مع كرارة في رمضان المقبل، وتم تحديد أول نوفمبر المقبل موعداً لبدء التصوير بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة.



نسل الاغراب

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واستقر محمد سامى على الفنانين المشاركين فى بطولة المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار صعيدى، واتفق معهم على كافة التفاصيل ومقرر ابرام التعاقدات بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، وهم مى عمر، أحمد السعدنى، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقى، وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وعماد زيادة اضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

كذلك النجمان أحمد عز وهند صبرى يقدمان مسلسل "هجمة مرتدة" في شهر رمضان المقبل، وياتى ذلك بعدما قدم كل واحد مسلسلات من بطولته خلال السنوات الماضية، والعمل يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنوروهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.



احمد عز وهند صبرى

ويجتمع النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد في مسلسل بعنوان "عش الدبابير" للعرض في شهر رمضان المقبل وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وذلك بعدما كان يقدم كل نجم منهما عملاً من بطولته في دراما رمضان خلال السنوات الماضية، ومن المقرر انطلاق تصويره مطلع نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من تعاقدات الأبطال المشاركين فى المسلسل.