أسما شريف منير توجه رسالة لزوجة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المذيعة أسما شريف منير رسالة للفنانة المعتزلة لورا، زوجة والدها الفنان شريف منير

ونشرت أسما صورة للورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الست الجميلة اللي في الصورة دي هي (لورا) مرات ابويا، إيه ده هو في مرات أب حلوة كده أومال فين الحوافر و العيون الشريرة، مش مرات أب؟ يبقى أكيد لازم تكون شريرة و بتعذب الولاد و بتشغلنا في البيت هههه".

وأضافت: " ده اللي المجتمع والأفلام دايماً بيصدروا بس الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل وأجدع الستات اللي في الدنيا، عمري ما اتخانقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت علي حقوقنا و لا التزمات أبويا لينا، أم إخواتي أو بناتي عشان هما صغنانين، هي عيلتي وحبيبتي، لما بزعل مع أبويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها، أنا وهي اصلاً شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني و بتحس بيا".

تابعت: أنا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت إني لازم أقولها إني بحبها وبحترمها وأديها حقها، وعشان أقول لأي ست لو إنتِ مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبيهم وحبيهم كأنهم ولادك وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك فوق راسه، بحبك يا لولو أوي وربنا يخلينا لبعض كلنا ديماً و شكراً علي كل حاجه حلوة عملتيهالي".