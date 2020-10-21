فيديو.. نيللي كريم تنشر البرومو الرسمي لفيلم "خط دم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
طرحت الفنانة نيللي كريم، البرومو الرسمي لفيلم "خط دم" الذي تخوض بطولته مع الفنان ظافر العابدين.
ونشرت نيللي، البرومو عبر حسابها على تويتر ، وعلقت: "في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم خط دم من إخراج رامي ياسين قبل السينما قريباً على شاهد".
يذكر أن، الفيلم من المقرر عرضه حصريًا على منصة "شاهد Vip" قبل طرحه في دور العرض السينمائي يوم 30 أكتوبر.
وكانت "نيللي"، تحدثت عن الفيلم في لقاء مع برنامج MBC Trending، مؤكدة إن الفيلم ينتمى إلى نوعية أعمال الرعب حيث يتحدث عن عالم مصاصى الدماء، مضيفة: "كنت فى البداية ينتابنى حالة من القلق ولكن عندما تحدثت مع المخرج رامى يوسف وقرأت قصة الفيلم تحمست لها خاصة أنها نوعية جديدة لم أقدمها من قبل".
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