بلقطات من "الراقصة والسياسي".. نبيلة عبيد ترقص على "لغبطيطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت "عبيد" في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "لغبطيطا" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، بعدما وضعت لقطات من فيلمها الشهير "الراقصة والسياسي" على الأغنية.
وعلقت: "الراقصة والسياسي، سونيا سليم".
وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة" وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.
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