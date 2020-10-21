صور.. يسرا أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة يسرا صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت يسرا في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت: " تتمتع الحياة دائمًا بلحظات جميلة، حاول جاهدًا اللحاق بها في الوقت المحدد".
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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