نرمين الفقي تنشر صورا جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "الفقي" في الصور بإطلالة أنيقة في أحد الشوارع. وتشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل "شارع 9" 45 حلقة، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، هدى الأتربي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير.

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