صورة نادرة.. "هنيدي" عن أشرف عبدالباقي: "مع كريستيانو في نادي يوفينتوس إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الكوميديان محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة نادرة له رفقة الفنان أشرف عبدالباقي.

وظهرا الثنائي في الصورة وهما يرتديان "تي شيرت" يشبه إلى حد ما "تي شيرت" لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي، وعلق "هنيدي"، على الصورة مازحًا: "مع كريستيانو عبدالباقي في نادي يوفينتوس إمبابة".

من ناحية أخرى، انتهى محمد هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلم "النمس والإنس" والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2021، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.