حسام داغر مهنئًا سليمان عيد بزفاف ابنته: "كانت ليلة جميلة زيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمبن الشرقاوي:

نشر الفنان حسام داغر، صورة له رفقة الفنان سليمان عيد من حفل زفاف ابنة الأخير الذي أقيم قبل ساعات في أحد الأماكن بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلق "داغر"، على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام"، مهنئًا "عيد"، وقال: "مبروك يا سليمان فرح بنتك كانت ليلة جميلة زيك يا حبيبي ربنا يسعدها".

واحتفل سليمان عيد بحفل زفاف ابنته "سلمى"، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من النجوم، بينهم هاني رمزي، خالد سرحان، شريف باهر، محمد ثروت، المخرج رامي إمام، علي ربيع، وكريم محمود عبدالعزيز.

يُذكر أن الفنان سليمان عيد شارك مؤخرًا في عدد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، وهي "فلانتينو"، "ونحب تاني ليه".