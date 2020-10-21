نوال الزغبي تتحدث عن الفرق بين المال والوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها عبر "تويتر"، رأيها في أوجه الاختلاف بين المال والوقت.

وغردت "نوال"، قائلة: "الفرق الأكبر بين المال والوقت، أنت تعرف دائمًا مقدار المال الذي لديك ولكنك لا تعرف أبدًا كم من الوقت لديك، استمتع بكل لحظة في حياتك".

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي" وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما وإلهامي دهيمة.