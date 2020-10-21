صبا مبارك: وقود الممثل مشاعره.. وتجمعني بعمرو يوسف "كيميا حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة صبا مبارك، إن علاقتها بمسلسل "نمرة اتنين" بدأت قبل عام تقريبًا، عندما تحدث معها المنتج هاني أسامة، لتكون بين المشاركين في بطولة حكايات العمل.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أقامته مجموعة MBC بمشاركة صناع العمل "أونلاين"، للإعلان عن تفاصيل المسلسل المقرر عرضه في 29 أكتوبر على منصة شاهد VIP: "بوجه لهاني تحية على شجاعته في تقديم مشاريع مختلفة، ولفيت على حلقات كتير، ومكنش بيكون فيه فرصة إني أجي أصور بسبب كورونا".

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وتابعت "الحلقة بعنوان (ناحية تانية) يخرجها المخرج طارق العريان، وهذا شيء تاريخي، لأنه لأول مرة يخرج عمل تليفزيوني، فهو يحب السينما أكثر، ومعي شريك عزيز هو الفنان عمرو يوسف، بيننا كيميا حلوة، وقدمنا أعمال كويسة".

وعن العمل مع المخرج طارق العريان، قالت صبا مبارك "طارق دقيق في شغله كل شيء عفوي لكن محسوب، والحوار مكتوب حلو أوي"، وعما إذا كانت مرت بحكايات شبه ما قرأته في "نمرة اتنين"، ردت "الوقود بتاع الممثل مشاعرنا وأشياء صارت معنا في حياتنا، الفرق بيكون في اختلاف رد الفعل وتصرفاتنا".

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حدوتة خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في 29 أكتوبر الجاري، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين، ومن بين المشاركين في العمل: "منى زكي، عمرو يوسف، شيرين رضا، ماجد الكدواني، إياد نصار، أروى جودة، يعقوب الفرحان، آسر ياسين".