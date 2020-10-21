شريف أبوهميلة أب متسلط في "سقراط ونبيلة" مع أشرف عبدالباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأ الفنان شريف أبوهميلة تصوير مشاهده في فيلم "سقراط ونبيلة"، إنتاج شركة نيوبيكتشر، وتأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وبطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبدالعظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

وقال شريف أبوهميلة في بيان صحفي "أجسد في فيلم "(سقراط ونبيلة) شخصية عباس القاضي وهو مثال للأب التقليدي المنضبط الذي سار على نهج أبيه ويريد من ابنه أن يسير على نهجه، لكن يخيب أمله، فابنه رغم ذكائه الشديد إلا أنه فاشل في دراسته، وبدلا من أن يحتضن ابنه لا يكف عن توبيخه الأمر الذي يؤدي لنتيجة عكسية، وتتصاعد الأحداث في إطار من كوميديا الموقف .

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وأشاد أبوهميلة بتجربته مع النجم أشرف عبدالباقي في فيلم "سقراط ونبيلة"، موضحا أنه نموذج للفنان الملتزم الذي يسعى لتقديم أعمال تحمل قيما فنية وإنسانية، مؤكدا أن أغلب النجوم المشاركين في بطولة الفيلم سيظهرون بشكل مختلف عن أعمالهم السابقة .

وأوضح أنه سعيد بردود الأفعال التي وصلته حول شخصية رجل الأعمال "كمال شعير" التي جسدها ضمن أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش وبطولة ماجد المصري، لافتا إلى أنه سيبدأ قريبا التحضير لتقديم شخصية "الحاج فؤاد" ضمن أحداث مسلسل "بأمر الحب" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل .

يذكر أن الفنان شريف أبوهميلة ينتظر عرض فيلم "وش القفص" إخراج دينا عبدالسلام، وشارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "حب عمري" أمام هيثم شاكر وسهر الصايغ .