يسرا اللوزي ضيفة برنامج أسرار النجوم غداً مع إنجي علي

تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على، غداً الخميس الفنانه يسرا اللوزى فى برنامج أسرار النجوم، عبر محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعه العاشره مساءاً.

وتتحدث "اللوزي" عن بدايتها في التمثيل وكيف خاضت التجربة، كما تكشف عن ذكرياتها مع المخرج يوسف شاهين الذي رشحها في أول بطولة لها، وعن العديد من المحطات في حياتها الشخصية.

بدأت الفنانة يسرا اللوزي التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية حينما كانت طالبة، لكن فرصتها الأولى للتمثيل في السينما جاءت مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه "إسكندرية نيويورك" في عام 2004، ومن بعدها سنة تلو الأخرى

أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، ومنها: "قبلات مسروقة، بالألوان الطبيعية، هيلوبوليس، ميكروفون".

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كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات "خاص جدًا، خطوط حمراء، فيرتيجو، دهشه، بخط الايد، طاقه حب، بدل الحدوتة ثلاثه، سوبر ميرو، قمر هادى، كلبش 3، بالحجم العائلى، عائله الحاج نعمان، شنطه حمزه، طاقه القدر ".



وتشارك في فيلم "العنكبوت"، مع الفنان أحمد السقا بطل العمل، ويعد هذا هو التعاون الثاني بين السقا واللوزي، بعد مسلسل "خطوط حمرا"، وتجسد من خلاله شخصية جديدة عليها، رفضت الإفصاح عن تفاصيل

دورها.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهي عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وبسبب اسم "العنكبوت" يجعل السقا طوال أحداث الفيلم مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، فيعد السقا مشهور طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

"العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم والفنان زكي فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.