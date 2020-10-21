مدحت صالح يستعد لإحياء حفلين كبيرين بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد الفنان مدحت صالح لاحياء حفل غنائي ضخم بمهرجان الموسيقى العربية يوم الأحد والموافق 1 نوفمبر، بدار الأوبرا بالإسكندرية. وفي نفس السياق، يحيي "صالح" حفلاً كبيراً بمسرح النافورة يوم الاثنين 9 Advertisements نوفمبر بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو أحمد عامر وبمعاونه المايسترو عمرو سليم، بيانو ومعتز متولى، صولو أورج تامر بدران، باص جيتار عاطف إمام جيتار. نوفمبر بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو أحمد عامر وبمعاونه المايسترو عمرو سليم، بيانو ومعتز متولى، صولو أورج تامر بدران، باص جيتار عاطف إمام جيتار. ويقدم الفنان مدحت صالح في الحفل باقة من أروع أغنياته،وهي:" بحلم على قدى، كوكب تانى، البلياتشو، المليونيرات، بنتى وحبيبتى، قادرين يا دنيا، النور مكانه فى القلوب، قلب واحد، 3 سلامات، زى ماهي حبها، حبيبى يا عاشق، قارئه الفنجان ".

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